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Ajax-drietal ontbreekt op de training in aanloop naar Vojvodina

Sara
bron: Voetbal International
Míchel op de training van Ajax
Míchel op de training van Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax kan voor de return tegen Vojvodina in de voorronde van de Conference League nog altijd niet rekenen op Josip Sutalo, Ko Itakura en Rayane Bounida. Het drietal ontbrak op de afsluitende training.

Lentin Goodijk, Ajax-watcher van Voetbal International, liet vanmiddag via X weten dat er afwezigen waren op de training. "Nog geen Josip Sutalo, Ko Itakura en Rayane Bounida. Ook Kian Fitz-Jim is er niet meer bij." Fitz-Jim ontbrak vanwege zijn aanstaande transfer naar Torino.

De andere drie ontbreken vanwege een blessure. Míchel liet na de wedstrijd in Servië al weten dat de verdedigers en de aanvallende middenvelder bijna de volledige voorbereiding misten vanwege fysieke problemen. Bounida kreeg langer vrij en is nog niet fit genoeg om met de groep te trainen.

Ajax speelt donderdagavond om 20:00 de return in de Johan Cruijff ArenA. Vorige week wist Ajax al met 1-4 te winnen in Servië. Mocht het Ajax lukken om af te rekenen met Vojvodina, dan wacht in de derde voorronde normaal gesproken het Ierse Shelbourne FC.

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