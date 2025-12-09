'Ajax droomt van Stije Resink, FC Groningen zit hoog in de boom'

Stije Resink wordt door Ajax gezien als de 'gedroomde winterversterking' voor de positie van controleur. Dat meldt ESPN in een uitgebreid achtergrondverhaal. De aanvoerder van FC Groningen staat al langer op de Amsterdamse radar en Ajax lijkt in de komende transferperiode een poging te willen wagen om hem los te weken. Lukt dat niet, dan keren de Amsterdammers waarschijnlijk in de zomer terug.

Resink zou hoog op het verlanglijstje staan in de Johan Cruijff ArenA. Nu de komst van Takehiro Tomiyasu bijna rond is, kan de clubleiding zich volledig richten op het aantrekken van een nieuwe nummer 6. Daarbij valt opnieuw de naam van Resink, die volgens ESPN deze winter als ideale kandidaat wordt gezien. Een snelle deal lijkt echter lastig.

Deze zomer wordt naar verluidt een afkoopclausule van zes miljoen euro actief in het contract van Resink. Dat betekent dat FC Groningen in januari nog zelf de prijs kan bepalen. De verwachting is dat de Groningers hoog zullen inzetten. Ajax heeft wel budget vrijgemaakt voor een nieuwe middenvelder, maar beschikt niet over grote reserves, waardoor het onduidelijk is of een transfer in de winter haalbaar is.

Mocht een overstap in januari niet lukken, dan ligt het voor de hand dat Ajax zich in de zomer opnieuw meldt. Resink liet na het recente duel tussen Groningen en Ajax bovendien weten dat hij ‘ervan uitgaat’ dat hij het seizoen in het noorden zal afmaken.