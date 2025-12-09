Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax droomt van Stije Resink, FC Groningen zit hoog in de boom'

Amber
bron: ESPN
Stije Resink
Stije Resink Foto: © BSR Agency

Stije Resink wordt door Ajax gezien als de 'gedroomde winterversterking' voor de positie van controleur. Dat meldt ESPN in een uitgebreid achtergrondverhaal. De aanvoerder van FC Groningen staat al langer op de Amsterdamse radar en Ajax lijkt in de komende transferperiode een poging te willen wagen om hem los te weken. Lukt dat niet, dan keren de Amsterdammers waarschijnlijk in de zomer terug.

Resink zou hoog op het verlanglijstje staan in de Johan Cruijff ArenA. Nu de komst van Takehiro Tomiyasu bijna rond is, kan de clubleiding zich volledig richten op het aantrekken van een nieuwe nummer 6. Daarbij valt opnieuw de naam van Resink, die volgens ESPN deze winter als ideale kandidaat wordt gezien. Een snelle deal lijkt echter lastig.

Deze zomer wordt naar verluidt een afkoopclausule van zes miljoen euro actief in het contract van Resink. Dat betekent dat FC Groningen in januari nog zelf de prijs kan bepalen. De verwachting is dat de Groningers hoog zullen inzetten. Ajax heeft wel budget vrijgemaakt voor een nieuwe middenvelder, maar beschikt niet over grote reserves, waardoor het onduidelijk is of een transfer in de winter haalbaar is.

Mocht een overstap in januari niet lukken, dan ligt het voor de hand dat Ajax zich in de zomer opnieuw meldt. Resink liet na het recente duel tussen Groningen en Ajax bovendien weten dat hij ‘ervan uitgaat’ dat hij het seizoen in het noorden zal afmaken.

Zet in op Ajax tegen Qarabag!

Ajax speelt woensdagavond in de Champions League tegen Qarabag. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Fred Grim

Maakt Grim seizoen af bij Ajax? "Dat vind ik geen slechte optie"

0
Jizz Hornkamp en Milan Smit

Oud-Ajacied over transfer: "Stap in Nederland? Weet ik nog niet"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jan van Staa en Tijmen van Wissing

"Ik denk dat Ajax, Feyenoord en PSV hem al op de radar hebben"

0
Wim Kieft

Wim Kieft eerlijk over Ajacied: "Ik kan me niet ergeren aan hem"

0
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Valentijn Driessen

Driessen verwacht geen harde straffen: "Daar wordt om gelachen"

0
Danny Buijs

Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

0
Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd