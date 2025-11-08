Kick-off
'Naam De Boer zingt rond bij Ajax': "Zou ik heel plausibel vinden"
'Ajax druk aan de slag om Overmars terug te halen naar ArenA"

Arthur
bron: X Mounir Boualin
Marc Overmars in zijn tijd bij Ajax
Marc Overmars in zijn tijd bij Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax zette eerder deze week John Heitinga buiten als hoofdtrainer, terwijl technisch directeur Alex Kroes zijn positie ter beschikking stelde. Bronnen uit Antwerpen melden aan SoccerNews dat de club in Amsterdam nu serieus denkt aan een oude bekende als opvolger.

Achter de schermen is de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur al volop gaande. Bronnen uit Antwerpen laten weten dat Ajax overweegt Marc Overmars terug te halen naar de ArenA. Twee eerdere pogingen om de huidige sportief directeur van Royal Antwerp naar Amsterdam te halen mislukten, maar nu lijkt een derde poging in de maak. Of er al contact tussen beide partijen is, is nog onduidelijk, maar een nieuwe poging lijkt slechts een kwestie van tijd.

Van juli 2012 tot februari 2022 was Overmars directeur voetbalzaken bij Ajax. Onder zijn leiding vond de zogenaamde ‘fluwelen revolutie’ plaats, met de halve finale van de Champions League als hoogtepunt. Spelers als Daley Blind, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Dusan Tadic en Hakim Ziyech groeiden in deze periode uit tot publieksfavorieten. In februari 2022 moest Overmars echter vertrekken na meldingen van grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwelijk personeel bij de club.

Mounir Boualin schrijft op X: "Ajax overweegt serieus werk te willen maken van een terugkeer van Marc Overmars. Bronnen uit Antwerpen melden dat de Amsterdammers op zijn minst een poging willen doen om de oud-Ajacied terug te halen."

