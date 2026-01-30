Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ajax druk op de transfermarkt: "Ze gaan voor een heel oude"

Max
bron: Kick-Off
Mike Verweij
Mike Verweij Foto: © Pro Shots

Ajax wil zich deze winter nog altijd versterken met een controlerende middenvelder. Volgens Mike Verweij wordt het sowieso een zeer ervaren speler die naar Amsterdam moet komen. 

Ajax is deze winter druk op de transfermarkt en zoekt ook nog altijd een nieuwe nummer zes. "Ja, ze zijn er druk mee bezig", laat Verweij weten in Kick-off van de Telegraaf. "Ik denk dat ze voor een heel oude gaan. Een van een jaar of 32."

Het is bekend dat de ploeg van Fred Grim behoefte heeft aan meer ervaring. Verweij weet dat er een aantal namen rondgaan bij Ajax. "Ik heb meerdere namen gehoord, maar om nou vier of vijf namen te noemen... Ik probeer de naam te noemen als het echt concreet wordt", besluit de clubwatcher. 

Ajax heeft doelman Maarten Paes en linksback Oleksandr Zinchenko al bijna binnen en wordt ook gelinkt aan rechtsback JP Chermont en rechtsbuiten Maher Carrizo.

