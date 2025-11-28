Kick-off
Driessen: "Ajax zou gek zijn als het geen lijntje naar hem uitgooit"
Ajax-duel onder hoogspanning: "Speciale aandacht voor Weghorst"

bron: De Telegraaf
Wout Weghorst in duel met Thijmen Blokzijl
Wout Weghorst in duel met Thijmen Blokzijl

Zondagavond wacht in de Eredivisie het beladen duel tussen Ajax en FC Groningen. De ontmoeting staat nog altijd in het geheugen gegrift door het vorige seizoen, toen het 2-2 gelijkspel een cruciale rol speelde in de titelrace. Scheidsrechter Bas Nijhuis is door de KNVB aangesteld om dit keer de rust te bewaren en dat is geen toevallige keuze, zo schrijft Mike Verweij in De Telegraaf.

Op 14 mei leek Ajax nog stevig op koers voor het kampioenschap, maar na een reeks teleurstellende resultaten móést er gewonnen worden in Groningen. Dat gebeurde niet: een late treffer van Thijmen Blokzijl zorgde voor 2-2, waarna PSV later die week alsnog de titel pakte. Bovendien verliep het duel uiterst rommelig. Luciano Valente kreeg in blessuretijd rood, Etienne Vaessen sloeg Ajax-assistent Felipe Sánchez Mateos en greep Kenneth Taylor vast, en Wout Weghorst stormde na afloop zichtbaar geëmotioneerd de spelerstunnel in. Blokzijl werd in Eindhoven zelfs tot cultheld verheven.

Volgens Verweij staat de clash van zondag ‘onder hoogspanning’. Het is immers de eerste keer dat beide ploegen elkaar weer treffen sinds dat beladen duel, en daarom heeft de bond bewust voor Nijhuis gekozen.

Geen toeval, benadrukt Verweij: "Hij zal speciale aandacht hebben voor Weghorst, die de laatste weken al op het randje speelt, Blokzijl en Vaessen in het veld veelvuldig zal tegenkomen en de provocaties van Vaessen niet zal zijn vergeten."

Ook andere spelers blijven onderwerp van aandacht. "Hetzelfde geldt voor Owen Wijndal en Kenneth Taylor", vervolgt Verweij. "Ook zij stoorden zich ruim zes maanden geleden in Groningen mateloos aan Vaessen."

Op sportief vlak belooft het eveneens een spannend treffen te worden. Ajax en Groningen staan momenteel gelijk in punten; alleen het doelsaldo van de Amsterdammers is iets beter. Bij een overwinning gaat Groningen zelfs over Ajax heen in de ranglijst.

