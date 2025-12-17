Pantelic Podcast
Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"
Ajax-duel verklaard tot risicowedstrijd: "Het blijft Rotterdam"

Rik Engelbertink
bron: Algemeen Dagblad
Het Kasteel van Sparta Rotterdam
Het Kasteel van Sparta Rotterdam Foto: © BSR Agency

De bekerwedstrijd tussen Excelsior Maassluis en Ajax op woensdag is tot risicowedstrijd verklaard. Op dezelfde avond speelt Feyenoord namelijk tegen SC Heerenveen, waardoor Ajax én Feyenoord op dezelfde dag in Rotterdam spelen.

Excelsior Maassluis mag namelijk in het Kasteel van Sparta spelen. Een beslissing van de veiligheidsdriehoek. Een halfleeg stadion is het maximale wat gebruikt mag worden vanwege mogelijke risico's. 4200 kaarten zijn er in totaal, waarvan 500 voor Ajax fans. Normaal gesproken zijn er 12.000 zitplaatsen.

Voor Excelsior Maassluis is het duel van historisch belang. "Er zijn misschien twee à drie wedstrijden van dit kaliber geweest in onze geschiedenis", zegt Michael Stigter, voorzitter van de supportersvereniging, tegen het Algemeen Dagblad. "Grotere clubs dan Ajax ga je niet treffen." Kaartjes waren populair. "Zaterdag speelde de club, je hoorde iedereen alleen maar over Ajax. Ik denk dat er een stuk meer kaarten verkocht hadden kunnen worden."

Dat Het Kasteel niet uitverkocht mag worden, vindt Stigter zonde. "12.000 kaarten is misschien wat veel, maar je hoort wel echt veel mensen die mis hebben gegrepen", aldus Stigter. "We hadden denk ik het dubbele aantal kaarten kunnen verkopen. Voor de club was dat financieel geweldig geweest, maar veiligheid is het belangrijkste."

Feyenoord treft dus SC Heerenveen, waardoor de club op moet passen. "Het blijft regio Rotterdam. Misschien dat ook andere supporters dan alleen de fans van Excelsior Maassluis aantrekt. Ik hoop dat alles goed gaat", vervolgt hij. Toch is er geen extra politie-inzet. "Maar niet anders dan een normale wedstrijddag dat Ajax langskomt in Rotterdam. Er is dus ook niet meer politie op de been dan bij een normale wedstrijddag."

Excelsior Maassluis tegen Ajax begint om 18.45 uur, Feyenoord pas om 21.00 uur waardoor beide wedstrijden elkaar totaal ontlopen. "De ene wedstrijd is dus voorbij voordat de andere begint. Daardoor zijn we niet op twee plekken tegelijk."

