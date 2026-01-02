HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-duel werd teveel voor Kieft: "Bij de aftrap al in z'n auto"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © YouTube KieftJansenEgmondGijp

Vincent Schildkamp is geen groot fan van co-commentatoren. De enige van wie hij echt heeft genoten is Wim Kieft. Kieft stond er echter berucht om het einde van wedstrijden niet te halen, waaronder een keer bij een wedstrijd van Feyenoord.

"Het grote probleem in Nederland is, dat we er maar één hebben die het goed kan: Wim Kieft. Hij heeft het jarenlang gedaan bij Canal+ en Sport1. Hij kon doseren en kwam met tactische aanvullingen", zegt hij in gesprek met Voetbal International

"Maar ik heb het ook een keer samen met Aad de Mos gedaan: Manchester United-Liverpool. Aad vroeg van tevoren wat er van hem verwacht werd. Ik noemde het voorbeeld van Kieft: gedoseerd een tactisch verhaal brengen met toegevoegde waarde. Dat was hem wel duidelijk, zei-ie", vervolgt Schildkamp.

"De wedstrijd begint, Liverpool trapt af, United verovert vrij snel de bal en Gary Neville schiet de bal vanaf twintig meter snoeihard op de lat", weet hij nog. "Ik zat midden in mijn commentaar en ik hoor naast me: 'Ik heb het al gezien, Liverpool gaat met 3-0 winnen, United staat veel te open. Dat wordt helemaal niks'. Er was nog niet eens een minuut gespeeld. Ja, zo is Aad. Een wereldvent, maar niet bepaald geschikt voor zo’n nederige rol."

Jeroen Elshoff gaat in op Kieft: "Kieft was echt geweldig, man. Ik deed de UEFA Cup-finale in 2007 tussen Espanyol en Sevilla met hem. Strafschoppen gaven de doorslag. De eerste twintig minuten heeft hij gewoon niets gezegd. Bij de penalty’s deed hij zijn koptelefoon af. 'Wat moet ik daar nou over zeggen?'"

Schildkamp: "Dus Wim heeft bij jou ook een keer niet het einde van de wedstrijd gehaald? De eerste Klassieker die ik deed was in april 2005, Feyenoord-Ajax in De Kuip. Het was de eerste wedstrijd dat de Ajax-supporters werden teruggestuurd, het jaar ervoor waren rellen geweest", weet hij nog. "Er hing een enorm opgefokte sfeer rond die wedstrijd en het stond tot minuut 86 nog 2-1 voor Feyenoord."

"Samen met Wim zat ik praktisch tussen het publiek commentaar te doen. Er waren al wat Feyenoorders die na de 2-2 boos naar Wim begonnen te kijken. Maduro schiet vervolgens de 2-3 binnen en ik hoorde alleen maar kloenk naast me. Wim had in het schot van Maduro zijn headset al afgegooid en was de trap afgerend. Hij zat al in zijn auto toen er voor de aftrap werd gefloten", besluit hij lachend.

Gerelateerd:
Arek Milik

Oud-Ajacied Arek Milik kan na 588 dagen rentree toch nog niet maken

0
Mike Verweij

Verweij: "Hij zou een veelvoud kunnen verdienen in het buitenland"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd