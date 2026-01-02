Ajax-duel werd teveel voor Kieft: "Bij de aftrap al in z'n auto"

Vincent Schildkamp is geen groot fan van co-commentatoren. De enige van wie hij echt heeft genoten is Wim Kieft. Kieft stond er echter berucht om het einde van wedstrijden niet te halen, waaronder een keer bij een wedstrijd van Feyenoord.

"Het grote probleem in Nederland is, dat we er maar één hebben die het goed kan: Wim Kieft. Hij heeft het jarenlang gedaan bij Canal+ en Sport1. Hij kon doseren en kwam met tactische aanvullingen", zegt hij in gesprek met Voetbal International.

"Maar ik heb het ook een keer samen met Aad de Mos gedaan: Manchester United-Liverpool. Aad vroeg van tevoren wat er van hem verwacht werd. Ik noemde het voorbeeld van Kieft: gedoseerd een tactisch verhaal brengen met toegevoegde waarde. Dat was hem wel duidelijk, zei-ie", vervolgt Schildkamp.

"De wedstrijd begint, Liverpool trapt af, United verovert vrij snel de bal en Gary Neville schiet de bal vanaf twintig meter snoeihard op de lat", weet hij nog. "Ik zat midden in mijn commentaar en ik hoor naast me: 'Ik heb het al gezien, Liverpool gaat met 3-0 winnen, United staat veel te open. Dat wordt helemaal niks'. Er was nog niet eens een minuut gespeeld. Ja, zo is Aad. Een wereldvent, maar niet bepaald geschikt voor zo’n nederige rol."

Jeroen Elshoff gaat in op Kieft: "Kieft was echt geweldig, man. Ik deed de UEFA Cup-finale in 2007 tussen Espanyol en Sevilla met hem. Strafschoppen gaven de doorslag. De eerste twintig minuten heeft hij gewoon niets gezegd. Bij de penalty’s deed hij zijn koptelefoon af. 'Wat moet ik daar nou over zeggen?'"

Schildkamp: "Dus Wim heeft bij jou ook een keer niet het einde van de wedstrijd gehaald? De eerste Klassieker die ik deed was in april 2005, Feyenoord-Ajax in De Kuip. Het was de eerste wedstrijd dat de Ajax-supporters werden teruggestuurd, het jaar ervoor waren rellen geweest", weet hij nog. "Er hing een enorm opgefokte sfeer rond die wedstrijd en het stond tot minuut 86 nog 2-1 voor Feyenoord."

"Samen met Wim zat ik praktisch tussen het publiek commentaar te doen. Er waren al wat Feyenoorders die na de 2-2 boos naar Wim begonnen te kijken. Maduro schiet vervolgens de 2-3 binnen en ik hoorde alleen maar kloenk naast me. Wim had in het schot van Maduro zijn headset al afgegooid en was de trap afgerend. Hij zat al in zijn auto toen er voor de aftrap werd gefloten", besluit hij lachend.