Ajax-duo belangrijk tijdens ruime WK-overwinning Japan - Tunesië

Ko Itakura heeft zich nadrukkelijk laten zien tijdens de overtuigende 0-4 overwinning van Japan op Tunesië. De verdediger van Ajax was belangrijk met een assist en vormde achterin samen met mede Ajacied Takehiro Tomiyasu een ijzersterk duo.

Japan kende een droomstart en kwam al vroeg op voorsprong via Daichi Kamada. Nog voor rust verdubbelde Ayase Ueda de marge, waarbij Ajax-verdediger Ko Itakura de assist verzorgde. Daardoor zocht Japan met een comfortabele 0-2 voorsprong de kleedkamer op.

Na rust bouwde Japan de voorsprong verder uit dankzij nog een doelpunt en een assist van Ueda. Achterin hield het Ajax-duo Itakura en Takehiro Tomiyasu samen met Hiroki Itō ook in de tweede helft eenvoudig stand, waardoor Japan zonder tegendoelpunt een overtuigende 0-4 overwinning boekte en naar de tweede plaats in de poule van het Nederlands elftal klom.