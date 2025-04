Ajax-duo geeft blessure update: "Ik ga dit weekend niet halen"

Youri Regeer en Youri Baas geven in een gesprek met AjaxTV een update over hun blessure en herstel. De twee zijn nog niet inzetbaar tegen NAC Breda, maar beiden hopen ze snel op een terugkeer.

Regeer speelde na zijn overstap van FC Twente 22 minuten in het shirt van Ajax. Na zijn minuten in het duel tegen Feyenoord raakte hij geblesseerd. "Het gaat goed", zegt hij. "Ik zit als het goed is in de laatste weken van mijn herstel. De comeback is iets anders verlopen dan verwacht, maar het gaat ook sneller dan verwacht. Ik hoop de laatste zes wedstrijden er gewoon bij te zijn. Het gaat de goede kant op nu."

Baas moest in het duel tegen PSV na ruim een uur het veld geblesseerd verlaten. De verdediger geeft een update over zijn blessure. "Het had erger gekund. Ik ga dit weekend niet halen, ik weet niet precies hoe lang het gaat duren. Ik hoop wel dat ik snel terug kan zijn", aldus de 22-jarige.