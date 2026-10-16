Ajax-duo gefileerd: "Hij mag eigenlijk geen Ajax shirt dragen"

Jofre Torrents maakte bij zijn basisdebuut voor Ajax tegen HNK Hajduk Split alles behalve een sterke indruk. De Spanjaard maakte twee gigantische fouten en stond daarmee aan de basis van de twee treffers van de Kroaten. Online wordt hij niet gespaard.

"Dit is gewoon oerstom. Comedy capers. Torrents passt op Baas maar bereikt hem niet. Soticek kan profiteren. Tsjonge...", schrijft een verbaasd Ajax Life. Ook fans balen: "Hoe kan je die Torrents nu niet wisselen. Schiet nu bibberend alle ballen blind naar voren".

Anderen kunnen er de lol nog wel van inzien. "Deze Joffre Torrents, ik weet het niet. Geef mij maar Piratebay…", schrijft iemand cynisch. "Torrents en Tsygankov mogen eigenlijk geen Ajax shirt dragen. Dat zij beide nog spelen zegt veel over de breedte van je selectie en je trainer."