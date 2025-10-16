Branie
2025-10-09
Ajax-duo in bijzonder lijstje van 'onopvallend goede spelers'

bron: Voetbal International
Steven Berghuis bij Ajax Foto: © BSR Agency

Dat het moeizaam gaat bij Ajax staat buiten kijf. Het zijn intensieve weken geweest en niet altijd met de gewenste resultaten. Toch zijn er twee Ajacieden die opmerkelijk genoeg opduiken in het lijstje van stille krachten in de Eredivisie. 

Als eerste duiken Mika Godts en Steven Berghuis op als het gaat om expected assists, zo is te zien in de analyse van Voetbal International. Beide vleugelaanvallers zijn goed voor 2,38 expected assists. Alleen Luciano Valente en Jeff Hardeveld zorgen op dat vlak voor nog meer dreiging. 

Steven Berghuis voert daarnaast zelfs de lijst aan in de Eredivisie als het gaat om 'geslaagde liniedoorbrekende passes in final third'. Berghuis zorgt dus voortdurend voor dreiging rondom de zestien van de tegenstander. 

Ajax Het laatste Ajax Nieuws Steven Berghuis Mika Godts
