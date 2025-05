Ajax-duo staat achter Heitinga en Keizer: "Geen eenmansactie"

Alex Kroes is als technisch directeur eindverantwoordelijke voor het aanstellen van een trainer, maar de keuze voor Heitinga en Keizer is langs meerdere mensen gegaan. "Ik weet dat Louis van Gaal en Danny Blind ook een zeer nadrukkelijke rol hebben gespeeld in deze zoektocht, samen met Kelvin de Lang, Alex Kroes en Marijn Beuker", vertelt Jansen in de Pak Schaal Podcast van Voetbal International. "In die zin dat het geen eenmansactie is, zoals Mislintat met Steijn."

Volgens Jansen is dat een goede ontwikkeling. "Het geeft wel aan hoe Ajax in de afgelopen anderhalf jaar gegroeid is dat je in deze zoektocht samenwerkt met Blind, die de voetbalwereld op zijn duimpje kent, en Van Gaal, die één van de meest succesvolle Nederlandse trainers ooit is", stelt hij. "Het zijn dus niet alleen Kroes en Beuker geweest, dat rechtvaardigt dit verhaal. Of het een succesverhaal wordt gaan we zien, maar de voorkeur voor een Nederlander was vooraf heel duidelijk."