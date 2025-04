Ajax-duo verschijnt met een compleet nieuw kapsel op de training

Ajax speelt zondag om 16:45 tegen NAC Breda in de Johan Cruijff Arena. In aanloop naar het thuisduel vroeg de beheerder van het X-account van Ajax welke spelersfoto’s gedeeld moesten worden. Naast de namen van Daniele Rugani en Matheus werden ook de namen van Weghorst en Traoré genoemd.

Met name het kapsel van Traoré maakt het nodige los. "Wat voor baan heeft zijn kapper?" reageert een volger van Ajax op X. Terwijl een ander zich afvraagt of de föhn van de rechtsbuiten uit Burkina Faso is ontploft. Ajax plaatst er ook een emoji van een palmboom bij.

Weghorst maakt mogelijk na lang blessureleed weer zijn rentree tegen NAC. Van de spits wordt er ook een foto gedeeld. De 32-jarige is al geruime tijd niet meer naar de kapper geweest, want hij heeft inmiddels lang haar en een klein knotje. "Dacht dat Bale gestopt was", antwoordt een volger. "Nederland is niet klaar voor Wout met een knotje", reageert een ander.