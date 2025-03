Ajax-duo voorspelt PSV-duel: "Het zal een heksenketel worden"

Ajax kijkt vol vertrouwen uit naar de zware topper tegen PSV van aankomende zondag. Davy Klaassen en Remko Pasveer gaven in een interview met Ajax TV hun verwachtingen voor de uitwedstrijd in Eindhoven. Beide spelers benadrukken dat Ajax niet naïef moet zijn, ondanks hun overtuigende overwinning eerder dit seizoen.

De vorige ontmoeting in Amsterdam was een thriller, waarbij Ajax uiteindelijk met 3-2 won na een spectaculaire strijd. "Daar zat alles in", vertelt Pasveer. "Mooie goals, spanning en dat we uiteindelijk aan het langste eind trokken." Ajax kwam in die wedstrijd twee keer terug na een achterstand. "Het was zowel voor ons, als voor PSV een ommekeer. Ze zijn niet onverslaanbaar", vertelt Klaassen.

Pasveer verwacht dat PSV uit is op revanche. "Het zal zeker in het begin direct een heksenketel worden", voorspelt de keeper. "Maar als we daar een paar keer onderuit weten te voetballen, kunnen we de wedstrijd kantelen. We moeten zeker gaan voetballen van achteruit en van daaruit kansen creëren, maar we moeten niet naïef zijn", vervolgt hij.

Klaassen sluit zich aan bij zijn geblesseerde ploeggenoten. "Het gaat een hete wedstrijd worden. Het stadion zal in vuur en vlam staan. We moeten een combinatie vinden in voetballen en niet naïef zijn. We gaan proberen er een mooie wedstrijd van te maken", aldus de middenvelder.