Rob Jansen: "Hij is een van de grootste gezwellen binnen Ajax"
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax een mogelijkheid voor Isaac Babadi? "Het zou super gek zijn"

Stefan
Isaac Babadi
Isaac Babadi Foto: © BSR Agency

Isaac Babadi hoopt nog altijd te slagen bij PSV, maar beseft dat die opgave steeds lastiger wordt. De aanvallende middenvelder wordt momenteel verhuurd aan Royal Antwerp en heeft in België te kennen gegeven dat hij zichzelf niet snel bij Ajax of Feyenoord ziet spelen.

"Poh, mijn traject is sowieso anders. Maar gelukkig heb ik het in eigen hand", vertelt Babadi in Take A Seat van Junior Vertongen. De spelmaker speelde tot dusver acht wedstrijden in de Jupiler Pro League, waarvan hij er drie in de basis mocht starten. Scoren deed hij nog niet en ook was hij nog niet als aangever bij een doelpunt betrokken.

PSV lijkt dus lastig te worden voor Babadi, maar wat als Feyenoord of Ajax aanklopt? "Je weet nooit hoe het gaat in het voetbal, maar dan moet het wel heel gek lopen als dat gebeurt", legt hij uit. "Het zou super gek zijn. Ik moet ook eerst terug naar PSV en in eerste instantie doe ik dat gewoon."

Het zou overigens niet de eerste keer zijn als Ajax zich meldt voor Babadi. De Amsterdammers hoopten hem vroeger al over te halen. "Ja, ik heb heel vroeger contact gehad. Ik had de keuze tussen PSV of Ajax, toen ik bij NEC voetbalde. Toen koos ik voor PSV", aldus Babadi.

