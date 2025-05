Ajax eert iconisch duo: "Voor altijd thuis in Amsterdam"

"We zijn een rode draad door elkaars carrière", vertelde Vertonghen op het podium. De verdediger legde uit hoe bijzonder het is dat hun paden voortdurend bleven kruisen. "Het is heel apart. We hebben in de jeugd bij dezelfde ploeg gespeeld, maar hij is een jaar later dan ik naar Ajax vertrokken. Het is wonderbaarlijk hoe we overal samen hebben gespeeld, dezelfde grote momenten hebben beleefd en nu nemen we in hetzelfde weekend eigenlijk samen afscheid. Gelukkig zijn we elkaar tegengekomen, want we voelen elkaar perfect aan."

Ook Alderweireld sprak vol waardering over zijn vriend en collega. "Jan is het grootste voetbalicoon in ons land." De cijfers onderstrepen hun unieke band: samen speelden ze maar liefst 366 wedstrijden, waarvan 106 voor het nationale elftal van België. Van Ajax tot Spurs, en van het nationale team tot de Belgische competitie het duo vormde bijna twee decennia lang een vast blok in de verdediging. In de beginjaren van 2010 stonden ze samen achterin bij de Amsterdammers.

Ook Ajax bracht een eerbetoon aan het iconische duo. Op sociale media verscheen een foto van Vertonghen en Alderweireld met de tekst: "Voor altijd thuis in Amsterdam."