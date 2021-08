Geschreven door Jessica Westdijk 12 aug 2021 om 15:08

In de zomer van 2019 vertrok Lasse Schöne bij Ajax, na maar liefst 287 officiële duels in het wit rood wit. In 2013, 2014 en 2019 werd hij kampioen met Ajax.

Na het succesvolle seizoen 2018/2019 vond de middenvelder het tijd voor een nieuw avontuur en koos hij voor het Italiaanse Genoa. Een gelukkig huwelijk werd dat echter niet en na een jaar keerde hij weer terug in Nederland. Na een tijdje meetrainen bij Ajax, kwam hij terecht bij sc Heerenveen. Dit seizoen is hij speler van NEC. De club waar hij zijn doorbraak beleefde en de club waar Ajax hem in 2013 ophaalde.

Afscheid nemen van Schöne zat er tot nu toe nog niet in, maar rondom het duel van zaterdagavond krijgt hij dus alsnog zijn verdiende afscheid van de club.