Ajax eert trouwe clubleden voorafgaand aan Eredivisieduel met AZ

Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen AZ heeft Ajax een groep trouwe clubleden in het zonnetje gezet, zo meldt de club op de officiële website. De jaarlijkse huldiging van jubilarissen is een vaste traditie binnen de vereniging.

Leden die zich al minimaal 25 jaar aan Ajax hebben verbonden, worden tijdens deze gelegenheid geëerd met een speciaal aandenken. Wie deze mijlpaal bereikt, ontvangt uit handen van de voorzitter het kenmerkende porseleinen Ajax-bordje. Voorzitter Ernst Boekhorst en erelid Jan Buskermolen spraken de jubilarissen persoonlijk toe voorafgaand aan de wedstrijd tegen de Alkmaarders.

Een bijzonder moment was weggelegd voor clubicoon Sjaak Swart, die dit jaar maar liefst 75 jaar lid is van Ajax. Zijn jubileum werd eerder al op bijzondere wijze gevierd in Koninklijk Theater Carré, waar cabaretier Youp van 't Hek een speciale voordracht voor hem hield.

Ook andere jubilarissen werden geëerd, waaronder Wim Stuut, die al zestig jaar lid is van de club. Hoewel bij het grote publiek minder bekend, is Stuut binnen Ajax een gewaardeerde kracht. Hij was in het verleden onder andere actief als jeugdspeler, in de amateurtak, jeugdleider en lid van de jeugdcommissie.