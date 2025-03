Ajax eindigt als derde van Nederlandse clubs in Europees verband

Voor het begin van deze week waren er nog vier Nederlandse clubs actief in Europa. Met de uitschakeling van AZ tegen Tottenham Hotspur is de Nederlandse exodus echter compleet, want Feyenoord, PSV, Ajax en AZ zijn allemaal uitgeschakeld.

Ajax kreeg donderdagavond met ruime cijfers klop van Eintracht Frankfurt. In Amsterdam werd met 1-2 verloren, waardoor er in Duitsland nog genoeg was om voor te spelen. Desondanks koos Francesco Farioli voor een b-opstelling, wat de Amsterdammers fataal werd. Met 4-1 werd Ajax verslagen door de Duitsers, waarmee het Europese avontuur ten einde is.

Voor de Eredivisie bleken de Europese campagnes van de clubs dit seizoen succesvol. PSV pakte dit seizoen de meeste punten voor de Nederlandse competitie, namelijk 23,250. Feyenoord volgt met 21,000, terwijl Ajax derde staat met 20,250 punten. AZ (15,550) en FC Twente (11,000) leverden ook een waardevolle bijdragen. Go Ahead Eagles pakte 0,500 punt.

Ondanks de rampzalige week voor de Nederlandse clubs, liep de Eredivisie wel uit op de naaste concurrent. Portugal zag namelijk de laatste twee resterende teams in Europa uitgeschakeld worden: Benfica in de Champions League en Vitória in de Conference League. Door het gelijke spel van PSV pakte Nederland deze week nog 0,166 coëfficiëntpunt, waar de teller van Portugal op 0 bleef staan.