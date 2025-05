Ajax-ellende zorgt voor vreugde: "Daar zit anti-Ajax sentiment in"

Ajax lijkt woensdagavond op bezoek bij FC Groningen de landstitel te hebben misgelopen. Dat zorgde voor veel leedvermaak in een groot deel van Nederland. Volgens Wilco van Dijk, hoogleraar Economische Psychologie aan de Universiteit Leiden, is dat leedvermaak richting Ajax goed te verklaren.

"Waarom worden mensen blij van de ellende van Ajax? Omdat je jezelf er beter door gaat voelen", reageert Van Dijk bij RTL Nieuws. "Dat dat leeft bij supporters van directe concurrent PSV is evident. En bij FC Groningen zullen ze het gevoel hebben de ontknoping van de competitie te hebben bepaald." Daarnaast zit in leedvermaak altijd een stukje rechtvaardigheidsgevoel, legt de hoogleraar uit. "Veel mensen vinden Ajax een arrogante club en ervaren daar een negatief gevoel bij. Het heersende idee is dan: die club mag dan ook negatieve dingen overkomen."

De Ajax-spelers en trainer Francesco Farioli hebben het hele seizoen niet gesproken over het kampioenschap, maar het arrogante beeld van Ajax blijft bestaan. "Ajax is de meest succesvolle club uit Nederland en dat stralen ze geregeld uit. 'Wij zijn Ajax en wij zijn de beste' klinkt het steevast vanaf de tribunes. Dan is het voor veel supporters van andere clubs mooi om Ajax, dat altijd zo hoog van de toren blaast, te zien vallen. Bij de kleinere clubs zit het anti-Ajax sentiment ook in het feit dat je wint van de grootste club van het land. Dat straalt ook op jezelf af", aldus Van Dijk.

Volgens ESPN-presentatrice Aletha Leidelmeijer speelt niet alleen de Amsterdamse bluf een rol. "Mensen willen natuurlijk ook gewoon een spannende seizoenontknoping", meent ze. "Maar aan Ajax hangen dit seizoen ook allerlei kleine verhaaltjes. Bij FC Twente was de hoon misschien vooral gericht aan Wout Weghorst die deze zomer flirtte met een transfer naar de club."

"Aankomend weekend zijn het natuurlijk vader en zoon Steijn die een grote rol spelen", vervolgt Leidelmeijer. "Zoon Sem zei voor de camera al dat hij veel berichtjes had gekregen uit Rotterdam waar hij komend seizoen voor Feyenoord speelt. Hij zal vader en Sparta-trainer Maurice trots willen maken die ook nog een rekening met Ajax open heeft staan en zondag zelf tegen PSV speelt."