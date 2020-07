Geschreven door Jordi Smit 23 jul 2020 om 16:07

© Proshots

Ajax en Adidas hebben het thuisshirt voor het seizoen 2020/2021 gelanceerd. De grootste verandering in vergelijking met de versie van vorig seizoen zit in de zwarte details die bij het nieuwe shirt ontbreken. Er wordt komend voetbaljaar teruggegrepen op de basiskleuren: rood/wit.

Verder hebben er wijzigingen plaatsgevonden in de kraag, mouwen en voorzijde van het shirt. “De iconische rode baan in het midden van het shirt loopt dit jaar over in een licht opstaande kraag in dezelfde kleur”, zo schrijft Ajax op de clubwebsite. “De mouwen kennen aan het einde een brede band. Deze ‘taping’ is uitgevoerd in het klassieke Ajax-patroon: wit/rood/wit. Subtiel, maar opvallend detail zijn de drie Andreaskruisen die onderaan de voorzijde van het shirt zijn geborduurd. Een stijlvol eerbetoon aan de stad Amsterdam.”

Bovendien is het klassieke rood-wit over het hele shirt te vinden. “Het clublogo is geïntegreerd in de baan, met rode achtergrond en het logo en de drie sterren uitgevoerd in het wit. Namen en nummers op de rug zijn tenslotte wit met een rode rand, waar een zwarte omlijning zorgt voor het contrast met de rode baan.”