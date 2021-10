Geschreven door Jessica Westdijk 21 okt 2021 om 09:10

Ajax en Edson Alvarez zijn in gesprek over een nieuw contract, zo meldt De Telegraaf. De Mexicaanse middenvelder ligt tot medio 2024 vast in Amsterdam, maar zowel clubs als speler plakken daar graag een jaartje aan vast.

Alvarez kwam in de zomer van 2019 over van Club América, voor € 15 miljoen. Hij had een moeizame start in Nederland, mede omdat zijn vriendin en dochtertje de eerste tijd geen verblijfsvergunning hadden in Nederland en dus ver bij hem vandaan waren. Diverse keren leek het erop dat Alvarez zou gaan vertrekken. Afgelopen zomer toonde Stade Rennes nog serieuze interesse, maar Erik ten Hag en Marc Overmars wilden hem graag in Amsterdam houden.

Inmiddels is de 23-jarige Alvarez al bijna niet meer weg te denken uit de opstelling en staat hij op 73 officiële duels in Ajax 1.