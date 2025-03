Ajax en Antony schikken en vinden oplossing voor juridisch geschil

Antony en Ajax hebben een schikking getroffen in hun arbitragezaak. Dat meldt de Amsterdamse club vrijdagmiddag via de officiële kanalen .

Antony had een zaak aangespannen tegen Ajax en eiste tonnen van zijn voormalig werkgever. De Braziliaanse aanvaller kreeg in zijn laatste week als speler van Ajax een aantal boetes, maar daar was hij het oneens mee. Antony wilde dat geld graag terug.

Beide partijen hebben elkaar gevonden na een tussenvonnis van de KNVB. De inhoud van de oplossing wordt niet gemeld.