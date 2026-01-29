'Ajax en Arsenal zijn akkoord; Zinchenko wordt speler van Ajax'

Oleksandr Zinchenko wordt speler van Ajax. De Telegraaf meldt dat Arsenal donderdag alsnog groen licht heeft gegeven voor het vertrek van de Oekraïense international. Ajax neemt de linksback over voor een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro, exclusief een eventuele Champions League-bonus.

De komst van Zinchenko liet lang op zich wachten. Ruim anderhalve week geleden leek Ajax al dicht bij een akkoord, maar de onderhandelingen liepen vast omdat Arsenal aanvankelijk niet bereid was het grootste deel van het salaris van Zinchenko voor zijn rekening te nemen bij een contractontbinding. Daardoor moest Ajax noodgedwongen afwachten.

Donderdag zette Ajax druk op de zaak door Arsenal een duidelijke deadline te stellen. Als er voor het vallen van de avond geen akkoord zou zijn, zou de club doorschakelen naar een andere linksback. Dat bleek niet nodig. Arsenal stemde alsnog in met een definitieve transfer en geeft Zinchenko vrijwel zijn volledige resterende salaris mee.

Het papierwerk wordt momenteel afgerond. Daarna reist Zinchenko af naar Amsterdam, waar hij op een later moment medisch gekeurd zal worden. Bij een succesvolle keuring tekent hij een contract tot het einde van dit seizoen in de Johan Cruijff Arena.

Zinchenko speelde de afgelopen maanden op huurbasis voor Nottingham Forest, maar verdween uit beeld na de komst van manager Sean Dyche. Ajax wilde hem aanvankelijk huren voor de tweede seizoenshelft, maar dat bleek niet haalbaar. "De regels in Nederland schrijven voor dat een niet-EU-speler minimaal 260 duizend euro moet verdienen om in aanmerking te komen voor een werkvergunning en daarom is alsnog voor een (ver)koop gekozen", aldus De Telegraaf.