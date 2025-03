Ajax en AZ moeten de punten delen in een uiterst verhit duel

Ajax heeft zondagmiddag een punt gepakt tegen AZ. In eigen stadion werd het uiteindelijk 2-2 in een verhit duel.

In de eerste helft gebeurde er niet heel veel spektakel. Het waren voornamelijk gevechten tussen Brobbey en Goes die voor vermaak zorgde. Godts kreeg uit een voorzet nog een grote kans op de openingstreffer, maar hij kopte recht in de handen van de keepers, waardoor beide teams met een stand van 0-0 aan de rust gingen.

Buurmeester deed Ajax na rust wel pijn in de jubileumwedstrijd. Kort na een grote kans van Taylor schoot de gelegenheidsflankspeler met rechts raak in de linkerhoek: 0-1. Ajax liet het daar niet bij zitten en na een fraaie combinatie schoot Gaaei knap de 1-1 binnen. Daarna ontspoorde de wedstrijd enorm, toen eerst Gaaei met direct rood het veld verliet, waarna ook AZ rood zag in de persoon van Penetra. AZ was het zo oneens met die beslissing, dat het zelfs dreigde van het veld te stappen. Dat was nog niet alles, want Sadiq maakte 1-2, alvorens Edvardsen gelijk de 2-2 maakte. Daar bleef het echter wel bij en zo deelde beide teams de punten.