Ajax
'Ajax en AZ strijden om Zweeds toptalent': "Hangt veel van mij af"
Jordi Cruijff kijkt rond Foto: © Pro Shots
Ajax en AZ hebben interesse in het Zweedse supertalent Iacovos Chrysanthou. De veelbelovende aanvaller uit Zweden wordt ook in de gaten gehouden door Tottenham Hotspur en Anderlecht.
De pas vijftienjarige aanvaller van IF Brommapojkarna O19 is een aanvaller die zowel op de flank als in de spits uit de voeten kan. FotbollDirekt meldt dat verschillende topclubs het jonge talent op de radar hebben.
Hij geldt als groot talent bij Brommapojkarna, de club die de laatste jaren naam heeft gemaakt als opleidingsclub in Zweden. "Dat is bijzonder en het bewijst dat ik goed bezig ben. Het is nu zaak voor mij om te blijven presteren en er plezier in te hebben. Veel hangt van mij af en ik ben bereid om hard te werken", klinkt het talent zelf.
