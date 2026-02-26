Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ajax

'Ajax en AZ strijden om Zweeds toptalent': "Hangt veel van mij af"

Sara
bron: FotbollDirekt
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff kijkt rond Foto: © Pro Shots

Ajax en AZ hebben interesse in het Zweedse supertalent Iacovos Chrysanthou. De veelbelovende aanvaller uit Zweden wordt ook in de gaten gehouden door Tottenham Hotspur en Anderlecht. 

De pas vijftienjarige aanvaller van IF Brommapojkarna O19 is een aanvaller die zowel op de flank als in de spits uit de voeten kan. FotbollDirekt meldt dat verschillende topclubs het jonge talent op de radar hebben. 

Hij geldt als groot talent bij Brommapojkarna, de club die de laatste jaren naam heeft gemaakt als opleidingsclub in Zweden. "Dat is bijzonder en het bewijst dat ik goed bezig ben. Het is nu zaak voor mij om te blijven presteren en er plezier in te hebben. Veel hangt van mij af en ik ben bereid om hard te werken", klinkt het talent zelf. 

Maarten Paes debuteert bij Ajax

Paes duidt transfer: "Had eerder al contact met Marijn Beuker"

Florian Jozefzoon bij Ajax in 2010/2011

Oud-Ajacied beëindigt profcarrière: "Een mooi hoofdstuk eindigt"

Ajax
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

