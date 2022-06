Geschreven door Idse Geurts 22 jun 2022 om 10:06

Sébastien Haller lijkt Ajax te gaan verlaten. Ajax en Borussia Dortmund hebben een akkoord bereikt over een transfer van de spits. Dit meldt De Telegraaf woensdagochtend. Naar verluidt ontvangt Ajax 31 miljoen euro plus vier miljoen aan gegarandeerde bonussen. Vorige week wees Ajax nog een bod van 33 miljoen euro af. Uiteindelijk ligt het definitieve bedrag hier dus niet ver vandaan.

In een eerder stadium bereikte Haller al een persoonlijk akkoord met de Duitse club. De spits heeft op dit moment zijn vakantie in Ivoorkust afgebroken om de transfer af te ronden. Haller zal donderdag zijn medische keuring ondergaan. Duitse krant BILD komt met verdere details omtrent het contract van Haller bij Dortmund. In Duitsland tekent de aanvaller een contract voor vier jaar. De spits zal een jaarsalaris van elf miljoen euro gaan opstrijken.

Met deze aankomende transfer komt er een einde aan het dienstverband van Haller bij Ajax. In januari 2021 werd de Ivoriaan voor 22,5 miljoen euro overgenomen van West Ham United. Hierdoor werd Haller de duurste aankoop in de geschiedenis van Ajax. In totaal speelde de spits 42 wedstrijden voor Ajax. Hierin kan de spits indrukwekkende cijfers overleggen. Haller wist immers 34 keer te scoren voor de Amsterdammers en ook nog negen assists af te leveren.