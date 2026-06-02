'Ajax en Bounida bereiken geen transferakkoord met Duitse club'
Ajax en Borussia Mönchengladbach zijn er niet samen uitgekomen over de transfer van Rayane Bounida. AfrikaFoot beweert dat uit de gesprekken bleek dat de twee clubs er financieel niet uitkwamen.
Volgens het Afrikaanse medium stond het jonge talent al enkele maanden in de belangstelling van Mönchengladbach. De Duitse club vond echter dat Ajax een te hoog bedrag vroeg voor de middenvelder. "De Nederlandse club zou een bedrag hebben gevraagd dat Borussia Mönchengladbach veel te hoog vond voor een speler die nog in ontwikkeling was", klinkt het.
Mönchengladbach ziet Bounida als een speler met veel potentie, maar 'weigert zijn salarisbeleid voor hem te wijzigen'. De gesprekken met Ajax liggen daardoor momenteel stil. Het is nog niet duidelijk of de Amsterdammers bereid zijn om de financiële eisen te wijzigen.
