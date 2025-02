'Ajax en Bounida zijn het eens; toptalent blijft langer bij Ajax'

In eerste instantie leek een contractverlenging te klappen vanwege het financiële aspect. Ajax heeft Bounida echteer een sportief plan voorgeschoteld waar de speler wel oren naar heeft en daarom gaat het nu nog om de puntjes op de i.

Ajax legt Bounida het liefst langdurig vast, maar de verwachting is dat hij in ieder geval voor drie jaar bijtekent. Er wordt nog gesproken over details, zoals bijvoorbeeld een extra optiejaar. Daarmee is Ajax veel geïnteresseerde clubs te snel af.