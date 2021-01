Geschreven door Jessica Westdijk 18 jan 2021 om 13:01

Ajax en Brian Brobbey zouden de contractonderhandelingen heropend hebben, zo meldt De Telegraaf. De 18-jarige spits zou deze week weer in gesprek gaan met de directie.

Lange tijd leek het erop dat Brobbey zijn aflopende contract niet zou gaan verlengen. In december sprak de jonge spits nog uit dat hij geduldig was. Hij leek toen in feite alleen Lassina Traoré voor zich te hebben. Met de komst van Sébastien Haller leken er weinig kansen op speeltijd dit seizoen. Maar nu Klaas Jan Huntelaar lijkt te vertrekken naar Schalke 04, ziet de wereld er opeens weer anders uit. Het zou ervoor gezorgd hebben dat Brobbey en Ajax toch weer met elkaar in gesprek gaan. Tot nu toe speelde hij 4 duels in Ajax 1, drie in de Eredivisie en één in de Champions League.