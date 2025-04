'Ajax en Brobbey maken afspraak over zomerse transferplannen'

Ajax en Brian Brobbey gaan komende zomer kijken of een mooie transfer mogelijk is. Dat onthult clubwatcher Mike Verweij in Kick-off van de Telegraaf .

Brobbey draait geen goed seizoen onder Francesco Farioli. De spits weet het net maar moeilijk te vinden en nu lijkt het er ook op dat de samenwerking komende zomer ten einde komt. "Met Brobbey en zijn management is de afspraak gemaakt dat er gekeken gaat worden of hij een mooie transfer kan maken die goed is voor Ajax én Brobbey", onthult Verweij. "Nou denk ik dat het met deze statistieken en vorm heel moeilijk wordt, maar dat kan over vijf weken weer anders zijn."

De 23-jarige Brobbey doorliep de hele jeugdopleiding van Ajax, maar vertrok in 2021 transfervrij naar RB Leipzig. De Amsterdammers kochten de aanvaller een jaar later weer terug voor ruim vijftien miljoen euro. Brobbey ligt nog tot medio 2027 vast bij Ajax.