'Ajax en Caio Henrique heel dichtbij een persoonlijk akkoord'

Ajax maakt vorderingen in de onderhandelingen met Caio Henrique. De Amsterdammers hopen op korte termijn een persoonlijk akkoord te bereiken met de 28-jarige linksback van AS Monaco. Dat nieuws meldt Voetbal International.

Vorige week werd al duidelijk dat Ajax en Monaco elkaar nagenoeg hadden gevonden over een transfersom. Daarna moesten de gesprekken met Henrique zelf nog worden afgerond, maar ook daarin zijn inmiddels belangrijke stappen gezet.

Volgens de laatste ontwikkelingen zijn beide partijen dichter bij elkaar gekomen op financieel vlak. Daarbij hielp het dat Henrique zelf bereid was water bij de wijn te doen, omdat hij graag de overstap naar Ajax wil maken.

Hoewel alle betrokkenen benadrukken dat de deal nog niet volledig is afgerond, leeft in Amsterdam het vertrouwen dat de transfer binnenkort kan worden beklonken. Ajax betaalt naar verluidt ongeveer tien miljoen euro voor de Braziliaanse linksback.