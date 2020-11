Geschreven door Auke Kooreman 19 nov 2020 om 15:11

Ajax opende woensdag officieel zijn eigen VO-school. De Toekomst gaat de school heten en zorgt ervoor dat het onderwijs nog beter aansluit op het trainingsschema van de jeugdspelers. Algemeen directeur Edwin van der Sar en Ewald Weiss bestuurder van Sovop zien dit als een “unieke manier” voor de ontwikkeling van de jeugdspelers.

Het Calandlyceum heeft jarenlang ervaring als de enige Topsport-talenschool in Amsterdam. Dit maakt het niet verrassend dat juist deze school een samenwerking aan gaat met Ajax, vertelt Weiss aan Ajax.nl. De Amsterdamse topclub is ambitieus en wil op verschillende manieren het talent van de toekomst zo goed mogelijk ontwikkelen en ondersteunen in hun reis naar de top.

Van der Sar is erg blij met de samenwerking en is overtuigd dat het de jeugdspelers gaat helpen. “Bij Ajax willen wij complete voetballers opleiden en school speelt daarbij een grote rol. De spelers moeten meer kunnen trainen. Daarom zijn wij (Ajax) jaren geleden al samenwerkingen aangegaan met het Calandlyceum, het ROC Amsterdam en het Calvijn College. Jeugdspelers kunnen nu op alle schoolniveaus onderwijs krijgen op ons eigen trainingscomplex, waardoor er meer tijd voor trainingen is,” vertelt Van der Sar op de website van Ajax.