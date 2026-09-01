'Ajax en Cruijff bereiken akkoord over talentvolle aanvaller'
Ajax beleeft een bijzonder drukke dag op de transfermarkt. Nadat technisch directeur Jordi Cruijff op hoofdlijnen overeenstemming bereikte over de komst van Thilo Kehrer en Simon Adingra, heeft hij volgens De Telegraaf ook een mondeling akkoord bereikt met Espanyol over Leo Salazar Hinojosa.
De negentienjarige linksbuiten komt op huurbasis naar Amsterdam en is in eerste instantie bedoeld voor Jong Ajax. Daar moet Salazar zich verder ontwikkelen met het oog op een mogelijke doorbraak in de hoofdmacht.
Ajax heeft bovendien een optie tot koop bedongen en kan hem in de zomer van 2027 voor ongeveer één miljoen euro definitief overnemen. Daarmee lijkt Salazar de derde aanwinst te worden waar Ajax momenteel aan werkt.
Rob Jansen looft beleid Ajax: "Ze staan 60 miljoen in de plus"
'Ajax wil ervaren middenvelder op huurbasis naar Amsterdam halen'
'Ajax en Cruijff bereiken akkoord over talentvolle aanvaller'
'Azzedine Ounahi verkast niet naar Ajax; Girona bereikt akkoord'
Oud-Ajacied Bakker kan op zoek naar nieuwe club: contract ontbonden
'Salah-Eddine kan in Engeland ploeggenoot worden van oud-Ajacied'
'Adingra onderweg naar Amsterdam, huurdeal met optie tot koop'
'Meer financiële details over aanstaande Kehrer-deal bekend'
'FC Utrecht wil spoedig poging wagen voor aanvaller van Ajax'
Directeur bevestigt interesse Ajax: "Daarom willen clubs hem hebben"
'Ajax op hoofdlijnen akkoord, beoogde aanwinst komt naar Amsterdam'
'Oud-Ajacied maakt op huurbasis terugkeer bij Eredivisionist'
Ajax verhuurt jonge doelman aan KKD-club, ook optie tot koop
'Ajax maakt werk van komst talent (19) uit opleiding Espanyol'
'Duitse tak van Sky zet streep door Ajax-gerucht over verdediger'
'ESPN meldt akkoord: Ajax heeft opvolger van Mika Godts binnen'
'Ajax dicht bij aantrekken van 28-voudig Duits international'
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor topper tussen Ajax en PSV
Van der Vaart kritisch op Ajax-talent: "Hij denkt dat hij beter is"
NAC Breda haalt voormalig Ajax-talent terug naar Nederland
'Ajax nadert akkoord over aanvaller: koopoptie van 16 miljoen'
'Serie A-club denkt serieus aan voormalig Ajacied Brian Brobbey'
Van der Gijp kraakt Ajacied: "Hij kan niet zo goed voetballen"
'Ajax in gesprek met Sunderland over transfer vleugelaanvaller'
Thom van Bergen mogelijke optie voor Ajax? "Als hij zo doorgaat..."
'PSV pusht, Ajax neemt gas terug in transferstrijd om Ounahi'
'FC Utrecht haalt geflopte Ajax-verdediger terug naar Nederland'
Ajax sluit volgende huurdeal: ook Carrizo naar het buitenland
'Ajax in Spaanse media gelinkt aan verdediger van Osasuna (24)'
Regeer voltooit huurtransfer, Ajacied gepresenteerd in Duitsland