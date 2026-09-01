'Ajax en Cruijff bereiken akkoord over talentvolle aanvaller'

Ajax beleeft een bijzonder drukke dag op de transfermarkt. Nadat technisch directeur Jordi Cruijff op hoofdlijnen overeenstemming bereikte over de komst van Thilo Kehrer en Simon Adingra, heeft hij volgens De Telegraaf ook een mondeling akkoord bereikt met Espanyol over Leo Salazar Hinojosa.

De negentienjarige linksbuiten komt op huurbasis naar Amsterdam en is in eerste instantie bedoeld voor Jong Ajax. Daar moet Salazar zich verder ontwikkelen met het oog op een mogelijke doorbraak in de hoofdmacht.

Ajax heeft bovendien een optie tot koop bedongen en kan hem in de zomer van 2027 voor ongeveer één miljoen euro definitief overnemen. Daarmee lijkt Salazar de derde aanwinst te worden waar Ajax momenteel aan werkt.