'Ajax en Cruijff denken ook aan komst Slot als nieuwe trainer'

Binnen Ajax wordt al voorzichtig vooruitgekeken naar de trainerskeuze voor de toekomst. Volgens Telegraaf-journalist Mike Verweij is Jordi Cruijff daarbij nadrukkelijk gecharmeerd van Arne Slot en zou hij op termijn zelfs een poging kunnen wagen om de succesvolle trainer los te weken. Dat vertelt Verweij in de podcast Kick-off.

Als het gesprek in de podcast op de mogelijke nieuwe hoofdtrainer van Ajax komt, wijst Verweij direct naar Slot. "Wat je hoort is dat Jordi Cruijff heel erg gecharmeerd is van Slot", aldus de journalist. Daarbij sluit hij niet uit dat er al voorzichtig contact wordt gezocht. "Je weet nooit hoe het na dit seizoen gaat en dat hij misschien daar wel een lijntje naar uitgooit."

Andere namen passeren eveneens de revue, waaronder Peter Bosz, maar die lijkt geen optie. "Peter Bosz heeft geen zin meer. Bosz zei zelf ook al: ‘hij hoeft niet te bellen’."

Ook Dick Schreuder wordt genoemd, al lijkt hij niet de absolute favoriet van Cruijff. Verweij plaatst daarbij wel een kanttekening. "Hij heeft Schreuder natuurlijk wel van dichtbij gezien in Spanje bij Castellón. Het zou mij ook niet verbazen als hij echt de Spaanse markt op gaat en met een Spaanse trainer op de proppen komt."

Toch benadrukt Verweij dat dit hét moment zou zijn om Schreuder vast te leggen, mocht Ajax dat willen. "Dit is wel het moment om Schreuder binnen te halen, want anders gaat misschien Feyenoord of PSV er toch mee aan de haal", stelt hij. Valentijn Driessen plaatst daar direct een nuancering bij. "PSV kan de komende twee jaar niet."

Daarop sluit Verweij een verrassende wending niet uit. "Tenzij toch blijkt dat er een afspraak is en dat Bosz na het WK alsnog richting Oranje gaat, want dan denk ik dat hij ook in Eindhoven wel valt. Ik zou het wel heel erg leuk vinden, dan komt er tenminste weer heel aantrekkelijk voetbal in de Johan Cruijff ArenA", besluit hij.