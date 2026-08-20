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'Ajax en Cruijff denken opnieuw aan talent van Atletico Madrid'

Max
bron: ABC Deportes
Gerónimo Spina bij de beloften van Atletico Madrid
Gerónimo Spina bij de beloften van Atletico Madrid Foto: © Pro Shots

Ajax denkt opnieuw aan een talent van Atletico Madrid. Volgens Angel Garcia van ABC Deportes hebben de Amsterdammers Gerónimo Spina in beeld. 

Jordi Cruijff deed eerder deze zomer al zaken met Atletico Madrid. Toen werd de twintigjarige Jano Monserrate opgehaald om Jong Ajax te versterken. Spina moet in eerste instantie ook een versterking voor de beloftenploeg worden.

De 21-jarige Spina is centrale verdediger en speelt sinds 2023 in de jeugdopleiding van Atletico Madrid. Daarvoor was hij actie voor het Argentijnse Estudiantes. Volgens Garcia is Spina, die vorig jaar nog gelinkt werd aan FC Barcelona, al in onderhandeling me Ajax.

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