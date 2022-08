Geschreven door Jessica Westdijk 24 aug 2022 om 08:08

Al een tijd was bekend dat Ajax in samenwerking met het Amsterdamse kledingmerk Daily Paper het derde shirt voor 2022/2023 zou gaan ontwikkelen. Maar de presentatie ervan liet een tijdje op zich wachten.

Diverse beelden deden al de ronde, maar nu is het shirt eindelijk gelanceerd! Het is een goudkleurig shirt geworden, met in het midden een verticale baan met de kleuren van Amsterdam: rood, zwart, rood. Op het shirt zijn negen bekende voetbalpleintjes afgebeeld die je door de stad heen kunt vinden. Het gaat om de volgende pleintjes: Balboaplein, Zaandammerplein, A. Nouriplein (voorheen Nigel de Jongplein), Louis De Visserplein (Gregory van der Wielplein), Piramide, Hendrick de Keijserplein, Joubertplein, Mijehof en Obi/Boni Plein.

De logo’s van Adidas, Ajax en Ziggo staan in het wit op het shirt. Onder het Ajax-logo staat in het wit ook de naam van Daily Paper. Ook de strepen op de mouw op het derde shirt zijn wit. Op de achterkant van het derde shirt staat een aangepaste versie van het wapen van Amsterdam, met de namen van Ajax en Daily Paper erbij.

Dit shirt zal Ajax, als het uitkomt met de shirts van de tegenstander, gaan dragen in de Champions League wedstrijden van 2022/2023. Het shirt zal gecombineerd worden met een zwarte broek, ook hierop staan de logo’s in het wit. Daarnaast zal Ajax gouden sokken dragen, met in de rood-zwart-rode band het Adidas-logo.

De tegenstanders in de groepsfase van de Champions League worden donderdagavond bekend.

Het derde shirt van Ajax voor 2022/2023 is vanaf nu te bestellen en kost €90. De juniorversie (t/m maat 176) is te bestellen voor €70.