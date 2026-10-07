Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax en Dolberg melden dramatisch nieuws: "Dit komt hard aan"

Max
bron: Ajax
Kasper Dolberg
Kasper Dolberg Foto: © BSR Agency

Kasper Dolberg ligt er voorlopig uit bij Ajax. Dat meldt de Amsterdamse club woensdagavond via de officiële kanalen

Dolberg raakte al vroeg in de interlandperiode geblesseerd bij de Deense ploeg. Vanuit Denemarken werd er al gevreesd voor een serieuze knieblessure en die vrees is werkelijkheid geworden. 

Dinsdag is de spits van Ajax succesvol geopereerd, maar de international staat nog een lange revalidatie te wachten. "De operatie aan mijn voorste kruisband is goed verlopen. Daar ben ik uiteraard blij mee, al komt deze blessure hard aan", reageert Dolberg. 

Dolberg blijft de komende periode nog in Denemarken voor hij weer naar Amsterdam komt. "Ik zal mij de komende tijd volledig moeten richten op mijn herstel. Binnenkort kom ik naar Amsterdam om daar verder aan mijn revalidatie te werken."

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen en Derksen voorspellen Ajax - NEC: "Eenrichtingsverkeer"

0
Jong Oranje

Janse herenigd met FC Groningen-maatje: "Dat helpt natuurlijk"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kasper Dolberg
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Driessen en Derksen voorspellen Ajax - NEC: "Eenrichtingsverkeer"

Ajax en Dolberg melden dramatisch nieuws: "Dit komt hard aan"

Janse herenigd met FC Groningen-maatje: "Dat helpt natuurlijk"

NEC in gesprek met oud-Ajacied: "Gaan deze week verder bespreken"

Sean Steur eerlijk: "Was wel terecht dat ik een standje kreeg"

Ajax-parel maakt grote indruk: "Dat verraadt heel veel klasse"

Klaas-Jan Huntelaar lyrisch: "Dezelfde verbondenheid als met Ajax"

Oud-Ajax-trainer Erik ten Hag neergesabeld: "Megagrote slapjanus"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws