Ajax en Dolberg melden dramatisch nieuws: "Dit komt hard aan"
Kasper Dolberg ligt er voorlopig uit bij Ajax. Dat meldt de Amsterdamse club woensdagavond via de officiële kanalen.
Dolberg raakte al vroeg in de interlandperiode geblesseerd bij de Deense ploeg. Vanuit Denemarken werd er al gevreesd voor een serieuze knieblessure en die vrees is werkelijkheid geworden.
Dinsdag is de spits van Ajax succesvol geopereerd, maar de international staat nog een lange revalidatie te wachten. "De operatie aan mijn voorste kruisband is goed verlopen. Daar ben ik uiteraard blij mee, al komt deze blessure hard aan", reageert Dolberg.
Dolberg blijft de komende periode nog in Denemarken voor hij weer naar Amsterdam komt. "Ik zal mij de komende tijd volledig moeten richten op mijn herstel. Binnenkort kom ik naar Amsterdam om daar verder aan mijn revalidatie te werken."
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Ajax en Dolberg melden dramatisch nieuws: "Dit komt hard aan"
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