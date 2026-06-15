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'Ajax en Edvardsen terug bij af: transferwaarde daalt flink'

Rik Engelbertink
bron: Transfermarkt
Ajax-spelers vieren de goal van Oliver Edvardsen in Spanje
Ajax-spelers vieren de goal van Oliver Edvardsen in Spanje Foto: © Pro Shots

Oliver Edvardsen wist dit seizoen één keer te scoren namens Ajax. Dat gebeurde in de Champions League. Dit blijkt echter niet genoeg om een forse daling in zijn transferwaarde te voorkomen. 

Ajax nam Edvardsen voor drie miljoen over van Go Ahead Eagles. Een vaste basisklant wist de aanvaller bij Ajax nooit te worden. Toch steeg zijn waarde aanvankelijk met liefst twee miljoen euro tot vijf miljoen in zijn eerste periode bij Ajax.

Langzaam zakt deze nu echter. Dat valt op te maken uit de gegevens uit de laatste update van Transfermarkt. Sinds de laatste update van Transfermarkt is de aanvaller liefst een miljoen euro aan waarde verloren. Momenteel vertegenwoordigt hij een waarde van drie miljoen. 

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