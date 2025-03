Ajax- en Eintracht-fans in gevecht: politie arresteert 7 mensen

Naar schatting waren er zo'n vierduizend Duitse fans aanwezig om hun club te steunen in de strijd om een ticket voor de achtste finale van de Europa League. Op meerdere plekken in de hoofdstad kregen zij het aan de stok met Ajax-fans, weet Het Parool te melden. Zeven mensen werden uiteindelijk opgepakt door de politie.

NRC bericht hier ook over: "In Amsterdam was het op verschillende plaatsen onrustig in aanloop naar de wedstrijd. In totaal werden zeven mensen aangehouden, meldt de politie Amsterdam", zo tekent de krant op. "Aan het begin van de avond waren op de Wibaustraat in het centrum twee Eintracht-supporters aangehouden voor het plakken van stickers met de letters ACAB (all cops are bastards). Dat gold als belediging van de politie. Daarna werden nog twee man aangehouden, een voor het belemmeren van de politie en de ander voor het beledigen van de politie."