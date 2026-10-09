Ajax en FC Barcelona eren Johan Cruijff met duel in Amsterdam

Op zondag 15 november gaan oud-voetballers van Ajax en FC Barcelona een 'Legacy Match' spelen in de Johan Cruijff Arena, zo laat de club uit Amsterdam vandaag weten via de officiële kanalen. Het gaat om een eerbetoon aan Johan Cruijff, die op 15 november 1964 zijn debuut maakte in Ajax 1.

"Onder anderen Patrick Kluivert, Frank en Ronald de Boer, Jari Litmanen en Richard Witschge, die voor beide clubs hebben gespeeld, hebben hun deelname toegezegd", verklapt Ajax. "Ook Wesley Sneijder, Edwin van der Sar, Siem de Jong en Jan Vertonghen zijn aanwezig. De komende weken worden nog meer spelers bekendgemaakt", vervolgt men enthousiast.

"Cruijff vormde het DNA van beide clubs, als speler en als trainer", beseft Ajax. "In Amsterdam draagt het stadion zijn naam, in Barcelona staat het Estadi Johan Cruyff op het trainingscomplex. Tien jaar na zijn overlijden speelt en traint een hele generatie spelers en trainers nog altijd volgens zijn ideeën. Beide clubs willen zijn legacy doorgeven aan de volgende generatie."