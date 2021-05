Volgens SPORT1 zouden Ajax en FC Nordsjaelland een akkoord hebben bereikt over de transfer van Kamaldeel Sulemana. Ajax zou de Deense club € 15 miljoen betalen voor de aanvaller en daar kunnen nog bonussen bij komen. Er moeten alleen nog een paar details geregeld worden.

De verwachting was al dat Ajax opnieuw werk zou maken van de komst van Sulemana. Na een afgewezen bod in de winter, gaf Ajax niet op. Marc Overmars werd een paar weken geleden nog op de tribune gespot in Denemarken. Ook Manchester United was geïnteresseerd. Sulemana gaf zelf al eerder aan dat hij op de hoogte was van de interesse en het bod van Ajax.

FC Nordsjælland attacker Kamaldeen Sulemana is on verge to join Ajax Amsterdam. The clubs agreed on a long-term deal, @SPORT1 understands. Transfer fee €15m + add ons. Only details to be sorted out. #MUFC and Leverkusen (in winter) were also interested. 🔴⚪️

— Patrick Berger (@berger_pj) May 27, 2021