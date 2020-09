Geschreven door Kevin Ligtvoet 30 sep 2020 om 12:09

Sean Klaiber speelt dit seizoen in het shirt van Ajax. De Amsterdammers hebben dinsdag een mondelinge overeenkomst bereikt met FC Utrecht over de transfer van de rechtsback.

Woensdag wordt het op papier gezet en is het plan dat Klaiber ook zelf een akkoord krijgt met Ajax over de persoonlijke voorwaarden. Zo lijkt Overmars de gewenste vervanger van Sergiño Dest te hebben gevonden, die vertrekt naar FC Barcelona. Erik ten Hag kent de rechtsachter al van zijn tijd in Utrecht.

De transfersom is wat hoger uitgevallen dan de Amsterdammers hadden gehoopt. Dit kwam door interesse van Parma. Het bedrag kan door bonussen en eventuele doorverkoop oplopen tot zo’n 7 miljoen euro, en de Utrechters ontvangen nu een kleine vijf miljoen.