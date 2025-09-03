Ajax en FC Volendam gaan samenwerken: "Het huren van spelers"

Ajax heeft met FC Volendam ' een strategisch partnerschap ' afgesloten, zo laat de promovendus weten via de officiële kanalen. Het gaat om het versterken van talentontwikkeling en het creëren van doorgroeimogelijkheden voor spelers van de twee Eredivisie-clubs.

Alex Kroes toont zich enthousiast over de samenwerking. "Door FC Volendam te verwelkomen in ons clubnetwerk versterken we onze kernactiviteit: het ontwikkelen van spelers en het creëren van de juiste doorgroeipaden, waarbij we ervoor zorgen dat zij consequent worden uitgedaagd en ondersteund om hun volledige potentieel te bereiken", legt hij uit op de website van FC Volendam.

Patrick Busby, technisch directeur van FC Volendam, vult hem aan. "De samenwerking met Ajax geeft ons extra expertise en kansen op het gebied van scouting en het huren van spelers", constateert hij. "Tegelijkertijd biedt het toegang tot een wereldwijd clubnetwerk, waardoor FC Volendam nu en in de toekomst aanzienlijke kennis kan opdoen. Dit op zowel technisch als strategisch vlak. Wij verwachten dat onze gezamenlijke kennis en ervaring een langdurige impact zal hebben binnen de ontwikkeling van onze club."

Opvallend genoeg kwam eerder deze week naar buiten dat de RvC van Ajax heeft besloten om Sean Steur niet uit te lenen aan FC Volendam.