AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax en FC Volendam gaan samenwerken: "Het huren van spelers"

Niek
Patrick Busby bij een duel van FC Volendam
Patrick Busby bij een duel van FC Volendam Foto: © Pro Shots

Ajax heeft met FC Volendam 'een strategisch partnerschap' afgesloten, zo laat de promovendus weten via de officiële kanalen. Het gaat om het versterken van talentontwikkeling en het creëren van doorgroeimogelijkheden voor spelers van de twee Eredivisie-clubs. 

Alex Kroes toont zich enthousiast over de samenwerking. "Door FC Volendam te verwelkomen in ons clubnetwerk versterken we onze kernactiviteit: het ontwikkelen van spelers en het creëren van de juiste doorgroeipaden, waarbij we ervoor zorgen dat zij consequent worden uitgedaagd en ondersteund om hun volledige potentieel te bereiken", legt hij uit op de website van FC Volendam. 

Patrick Busby, technisch directeur van FC Volendam, vult hem aan. "De samenwerking met Ajax geeft ons extra expertise en kansen op het gebied van scouting en het huren van spelers", constateert hij. "Tegelijkertijd biedt het toegang tot een wereldwijd clubnetwerk, waardoor FC Volendam nu en in de toekomst aanzienlijke kennis kan opdoen. Dit op zowel technisch als strategisch vlak. Wij verwachten dat onze gezamenlijke kennis en ervaring een langdurige impact zal hebben binnen de ontwikkeling van onze club."

Opvallend genoeg kwam eerder deze week naar buiten dat de RvC van Ajax heeft besloten om Sean Steur niet uit te lenen aan FC Volendam.

Gerelateerd:
Devyne Rensch bij AS Roma

'Oud-Ajacied Devyne Rensch kan AS Roma na halfjaar weer verlaten'

0
Hans Kraay jr.

Hans Kraay junior geeft advies: "Dat heeft Ajax de titel gekost"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

0
René van der Gijp

Van der Gijp: "Thuis ging dat niet gebeuren, ook niet tegen Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd