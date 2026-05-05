'Ajax en Feyenoord geïnteresseerd in boomlange spits uit Kroatië'
Ajax heeft volgens het Kroatische medium Sportske Novosti interesse in Dion Beljo, een 24-jarige spits van Dinamo Zagreb. De aanvaller valt op door zijn lengte van 1,95 meter en zijn sterke fysieke aanwezigheid. Hij geldt dit seizoen als een van de meest productieve spelers in Kroatië.
Beljo liet dit seizoen al veel van zich spreken met indrukwekkende cijfers: in 33 wedstrijden maakte hij maar liefst 29 doelpunten voor Dinamo Zagreb. Daarmee heeft hij zich nadrukkelijk in de kijker gespeeld bij meerdere clubs.
Ook op internationaal niveau heeft de spits al zijn eerste stappen gezet. Hij kwam tot nu toe twee keer uit voor het nationale elftal van Kroatië, al wacht hij daar nog op zijn eerste goal. Naast Ajax zouden ook Feyenoord en meerdere buitenlandse clubs de situatie van de spits volgen.
Vooral Brighton & Hove Albion zou op dit moment het meest concreet zijn in de race om zijn handtekening. Verder worden ook FC Porto van Francesco Farioli en Sporting Portugal genoemd als geïnteresseerde clubs.
'Ajax en Feyenoord geïnteresseerd in boomlange spits uit Kroatië'
Peter Bosz stellig: "Daar had Ajax een rode kaart kunnen krijgen"
Godts wekt interesse: "Als Ajax goed bedrag krijgt, pakken ze dat"
'PSV in de markt voor rasechte Ajacied': "Die geluiden hoor ik"
Ajax maakt vertrek van aanvaller bekend: "Hebben akkoord bereikt"
De Jongh op weg naar transfer? "Ajax trainen is niet moeilijk"
OVERZICHT | Resterende programma's NEC, Ajax, FC Twente en AZ
Lentin Goodijk ziet lichtpuntje bij Ajax: "Zelfs slidings maken"
Dijkshoorn wijst naar Ajax-fans: "Verbijstering op hun koppen"
Ajax liet 'megatalent' vertrekken: "Er is prutswerk afgeleverd"
Verweij: "Ik denk dat Jordi Cruijff hem graag terug wil halen"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel Ajax - FC Utrecht
Derksen schreeuwt om ontslag bij Ajax: "Kan er geen klote van"
Robert Maaskant complimenteert Ajax: "Er is dus ook nog bewijs"
Twijfels na duel: "Frank de Boer is natuurlijk een echte Ajacied"
Driessen onthult nieuwe trainer van Ajax: "Dat weet geen hond"
Ajax-flop kondigt op Instagram vertrek aan: "Was nooit makkelijk"
Driessen haalt hard uit: "We leven echt in een bananenrepubliek"
"Ajax zal komende jaren erehagen moeten blijven vormen voor PSV"
Driessen: "PSV zou hem graag hebben, maar bij Ajax verpietert hij"
Perez richt pijlen op Ajacied: "Staat sowieso onder hoogspanning"
"Als je een compilatie van Gaaei opstuurt, zouden topclubs schrikken"
Godts doet boekje open over ex-Ajacied: "Hij is altijd heel lief"
Van Polen voorspelt: "Kan je gewoon opschrijven voor de 3e plek"
'Cruijff doet poging en informeert bij Liverpool-coach Slot'
Mike Verweij onthult: "Hij is de beoogde opvolger van Óscar García"
Maduro wijst twee Ajax-spelers aan: "Dat zijn gewoon geen mannen"
Dolberg in vorm: "Ik geloof niet zo in een schop onder zijn kont"
Gordon reageert: "Jezus, had die man bij Ajax nooit weggedaan"
Bram van Polen wijst: "Daar kom je bij Ajax alleen niet mee weg"