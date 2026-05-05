2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
'Ajax en Feyenoord geïnteresseerd in boomlange spits uit Kroatië'

Joram
bron: Kroatische media
Dion Beljo
Dion Beljo Foto: © BSR Agency

Ajax heeft volgens het Kroatische medium Sportske Novosti interesse in Dion Beljo, een 24-jarige spits van Dinamo Zagreb. De aanvaller valt op door zijn lengte van 1,95 meter en zijn sterke fysieke aanwezigheid. Hij geldt dit seizoen als een van de meest productieve spelers in Kroatië.

Beljo liet dit seizoen al veel van zich spreken met indrukwekkende cijfers: in 33 wedstrijden maakte hij maar liefst 29 doelpunten voor Dinamo Zagreb. Daarmee heeft hij zich nadrukkelijk in de kijker gespeeld bij meerdere clubs.

Ook op internationaal niveau heeft de spits al zijn eerste stappen gezet. Hij kwam tot nu toe twee keer uit voor het nationale elftal van Kroatië, al wacht hij daar nog op zijn eerste goal. Naast Ajax zouden ook Feyenoord en meerdere buitenlandse clubs de situatie van de spits volgen.

Vooral Brighton & Hove Albion zou op dit moment het meest concreet zijn in de race om zijn handtekening. Verder worden ook FC Porto van Francesco Farioli en Sporting Portugal genoemd als geïnteresseerde clubs.

