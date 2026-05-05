'Ajax en Feyenoord geïnteresseerd in boomlange spits uit Kroatië'

Ajax heeft volgens het Kroatische medium Sportske Novosti interesse in Dion Beljo, een 24-jarige spits van Dinamo Zagreb. De aanvaller valt op door zijn lengte van 1,95 meter en zijn sterke fysieke aanwezigheid. Hij geldt dit seizoen als een van de meest productieve spelers in Kroatië.

Beljo liet dit seizoen al veel van zich spreken met indrukwekkende cijfers: in 33 wedstrijden maakte hij maar liefst 29 doelpunten voor Dinamo Zagreb. Daarmee heeft hij zich nadrukkelijk in de kijker gespeeld bij meerdere clubs.

Ook op internationaal niveau heeft de spits al zijn eerste stappen gezet. Hij kwam tot nu toe twee keer uit voor het nationale elftal van Kroatië, al wacht hij daar nog op zijn eerste goal. Naast Ajax zouden ook Feyenoord en meerdere buitenlandse clubs de situatie van de spits volgen.