'Ajax én Feyenoord grijpen mis: spits tekent bij FC Groningen'

Kaid Becker gaat de nieuwe speler van FC Groningen worden. De jonge spits komt over van Go Ahead Eagles, waar hij in de jeugdopleiding speelde. De Groningers weten daarmee Ajax én Feyenoord af te troeven.

"FC Groningen haalt Kaid Becker een 18 jarige Nederlander met roots in Zambia. Aanvaller van Go Ahead Eagles Onder 19. Feyenoord en Ajax bekeken hem ook", schrijft het doorgaans betrouwbare WFCGroningen op zijn X-kanaal.

De speler gaat direct een langdurig contract tekenen. "Tekent voor 4 jaar - vanmiddag zijn de foto’s gemaakt. Sterk staaltje jeugdscouting daar is FCG ijzersterk in!" Dit seizoen was hij goed voor acht doelpunten in dertien wedstrijden in de O19 Divisie.