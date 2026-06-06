Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax én Feyenoord grijpen mis: spits tekent bij FC Groningen'

Rik Engelbertink
bron: WFCGRoningen
Johan Cruijff ArenA
Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

Kaid Becker gaat de nieuwe speler van FC Groningen worden. De jonge spits komt over van Go Ahead Eagles, waar hij in de jeugdopleiding speelde. De Groningers weten daarmee Ajax én Feyenoord af te troeven.

"FC Groningen haalt Kaid Becker een 18 jarige Nederlander met roots in Zambia. Aanvaller van Go Ahead Eagles Onder 19. Feyenoord en Ajax bekeken hem ook", schrijft het doorgaans betrouwbare WFCGroningen op zijn X-kanaal.

De speler gaat direct een langdurig contract tekenen. "Tekent voor 4 jaar - vanmiddag zijn de foto’s gemaakt. Sterk staaltje jeugdscouting daar is FCG ijzersterk in!" Dit seizoen was hij goed voor acht doelpunten in dertien wedstrijden in de O19 Divisie.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!

Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!

Schrijf je in!
Gerelateerd:
Wim Kieft

Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen begrijpt niets van Ajax: "Je kan diep zinken..."

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen begrijpt niets van Ajax: "Je kan diep zinken..."

0
Mike Verweij

Mike Verweij bevestigt transfertarget Ajax: "Een onmogelijke missie"

0
Ruud Gullit

Gullit haalt uit naar Eredivisieclubs: "Gaan ze slecht mee om!"

0
Joël Veltman

"Joël Veltman wordt genoemd, die zou ik linea recta naar Ajax halen"

0
Daley Blind in La Liga

Blind weer Ajacied? "Vraag is of hij de steun krijgt van het publiek"

0
Nicolás Tagliafico

Nicolás Tagliafico terug naar Ajax? "Dat wordt een salarisdingetje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"

'Ajax én Feyenoord grijpen mis: spits tekent bij FC Groningen'

Valentijn Driessen begrijpt niets van Ajax: "Je kan diep zinken..."

Kasper Dolberg ziet eigen transferwaarde nog verder kelderen

Mounir Boualin ontkracht gerucht: "Hij is te duur voor Ajax"

'Perr Schuurs transfervrij naar Eredivisieclub': "Nog één detail"

Ajax gaat bijzondere samenwerking aan: "Baanbrekend partnership"

'Ajax benadert oude bekende en wil éénjarig contract aanbieden'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws