Ajax en Feyenoord in evenwicht: Klassieker eindigt onbeslist

De eerste helft tussen Feyenoord en Ajax hield niet over. Beide ploegen waren voorzichtig en konden aanvallend weinig klaarspelen. Na rust openden de bezoekers uit Amsterdam de ban via Sean Steur. De jonge middenvelder besloot de trekker over te halen en schoot hard raak. In de slotfase ging Feyenoord op jacht naar de gelijkmaker en kregen de Rotterdammers een uitgelezen kans vanaf elf meter. Daar slaagde Jakub Moder in: 1-1.

Zo moet Ajax dus genoegen nemen met een punt en blijft het gat met de tweede plek vijf punten. Ondertussen voelt het de hete adem van FC Twente, dat nog maar een punt achter de Amsterdammers staat.

Feyenoord 1-1 Ajax

54' Steur 0-1

85' Moder 1-1

Opstelling Ajax: Paes, Tomiyasu (73' Wijndal), Baas, Sutalo, Rosa, Steur (68' Fitz-Jim), Mokio, Klaassen, Godts, Weghorst (56' Bounida), Berghuis (56' Dolberg)