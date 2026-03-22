Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax en Feyenoord in evenwicht: Klassieker eindigt onbeslist

Max
bron: Ajax1
Oscar Garcia langs de lijn
Oscar Garcia langs de lijn Foto: © BSR Agency

De Klassieker is geëindigd zonder winnaar. De wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in de Kuip werd zondagmiddag 1-1. 

De eerste helft tussen Feyenoord en Ajax hield niet over. Beide ploegen waren voorzichtig en konden aanvallend weinig klaarspelen. Na rust openden de bezoekers uit Amsterdam de ban via Sean Steur. De jonge middenvelder besloot de trekker over te halen en schoot hard raak. In de slotfase ging Feyenoord op jacht naar de gelijkmaker en kregen de Rotterdammers een uitgelezen kans vanaf elf meter. Daar slaagde Jakub Moder in: 1-1. 

Zo moet Ajax dus genoegen nemen met een punt en blijft het gat met de tweede plek vijf punten. Ondertussen voelt het de hete adem van FC Twente, dat nog maar een punt achter de Amsterdammers staat. 

Feyenoord 1-1 Ajax

54' Steur 0-1
85' Moder 1-1

Opstelling Ajax: Paes, Tomiyasu (73' Wijndal), Baas, Sutalo, Rosa, Steur (68' Fitz-Jim), Mokio, Klaassen, Godts, Weghorst (56' Bounida), Berghuis (56' Dolberg)

Gerelateerd:
Oscar Garcia

Garcia baalt van gelijkspel in Klassieker: "Ik ben teleurgesteld"

0
Ajax fans op de snelweg

Politie niet blij met Ajax-supporters: "Dit kan gewoon echt niet"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst baalt

Weghorst na dit seizoen naar FC Twente? "Denk dat hij gaat komen"

0
Kees Smit en Troy Parrott

AZ-uitblinker naar Ajax? "Een tussenstop zou eigenlijk ideaal zijn"

0
Anouk Hoogendijk

Anouk Hoogendijk over Ajax-tijd: "Toen zat ik huilend op de bank"

0
René Wagelaar

Wagelaar en Verbeek bekritiseren Ajax-trainer: "Heel eng gedrag"

0
Freek Jansen

Jansen ziet probleem bij Ajax: "Blijft wel een beetje treurig"

0
Sherida Spitse

Sherida Spitse reageert op ontslag: "Het gaat niet top bij Ajax"

0
Stefan de Vrij

De Vrij optie voor Ajax? "Hij wilde hem naar Amsterdam halen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties