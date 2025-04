'Ajax en Feyenoord krijgen sterke concurrentie in transferstrijd'

Valente is bezig aan een sterk seizoen bij FC Groningen. Mounir Boualin meldde begin april dat zowel Ajax als Feyenoord de verrichtingen van Valente in de gaten houdt. Nu is ook de Belgische topclub geïnteresseerd in de jonge middenvelder, meldt Het Laatste Nieuws.

De Belgen rondden met Mihajlo Cvetkovic en Cedric Hatenboer al twee zomertransfers af en hopen ook Valente aan de gelederen toe te voegen. Valente's huidige marktwaarde ligt op 2,5 miljoen euro.