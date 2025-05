'Ajax en Feyenoord krijgen stevige concurrentie in jacht op spits'

Feyenoord en Ajax hebben er serieuze concurrenten bij in de strijd om de Braziliaanse spits Rômulo. De aanvaller van Göztepe staat niet alleen in de belangstelling van de twee Nederlandse topclubs, maar ook Galatasaray en Anderlecht mengen zich nadrukkelijk in de transferstrijd. Vooral de Belgische club zou al ver zijn gegaan met een bod van maar liefst twaalf miljoen euro.

Rômulo maakte afgelopen weekend indruk in de wedstrijd tussen Göztepe en Galatasaray. Zijn optreden is niet onopgemerkt gebleven bij de kampioen van Turkije. "Er is vernomen dat de managers van Galatasaray na de uitwedstrijd tegen Göztepe aan de onderhandelingstafel zaten voor Rômulo," meldt het Turkse medium Fanatik.

Ook Anderlecht heeft zich in de strijd gemengd en lijkt uiterst serieus. De club uit Brussel zou zelfs al een officieel bod van twaalf miljoen euro hebben neergelegd. Toch is het nog maar de vraag of dat voldoende is om Göztepe te overtuigen.

De speler zelf lijkt Champions League-voetbal als prioriteit te hebben, waardoor Galatasaray een aantrekkelijk perspectief biedt. De Turkse kampioen zou volgens Fanatik een bod van tien miljoen euro voorbereiden. Göztepe is echter niet van plan zomaar mee te werken aan een vertrek. De club kocht Rômulo afgelopen winter voor 2,5 miljoen euro, nadat hij eerder al op huurbasis actief was.

Naast Galatasaray en Anderlecht blijven ook Feyenoord en Ajax in de race. De twee Nederlandse clubs hebben al langer een oogje op de Braziliaanse spits, die in korte tijd is uitgegroeid tot een van de meest begeerde aanvallers in Turkije.