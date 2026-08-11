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'Ajax en Feyenoord op de tribune voor Mexicaanse vleugelaanvaller'

Stefan
Hugo Camberos
Hugo Camberos Foto: © Pro Shots

Ajax en Feyenoord zouden interesse hebben in de 19-jarige vleugelaanvaller Hugo Camberos. De jonge vleugelaanvaller zou bij de twee concurrenten op de radar zijn verschenen.

Het Mexicaanse MedioTiempo maakt melding van de interesse van de Nederlandse topclubs in Camberos. Ajax en Feyenoord zouden zelfs allebei al eens op de tribune hebben gezeten om de jonge vleugelaanvaller te bekijken.

Zowel Ajax als Feyenoord lijken ook zelf rekening te moeten houden met het vertrek van een belangrijke vleugelaanvaller. Mika Godts zou in de nadrukklijke belangstelling staan van Paris Saint-Germain, terwijl Anis Hadj Moussa één van de gegadigden is om De Kuip te verlaten.

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